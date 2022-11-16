Сестры Аверины пропустят ноябрьский Кубок России по художественной гимнастике в Петербурге

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины пропустят Кубок России, рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

«Арина и Дина Аверины не выступят на Кубке России, мы меняем им программы. Но в Санкт-Петербурге будет Лала Крамаренко, она должна показать зрителям программу, с которой раньше выступала Алина Кабаева», — заявила Винер ТАСС.

Соревнования пройдут с 23 по 26 ноября и станут последним крупным турниром в 2022 году.