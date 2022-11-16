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Сегодня, 10:43

Сестры Аверины пропустят ноябрьский Кубок России по художественной гимнастике в Петербурге

Виктория Кравченко
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины пропустят Кубок России, рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

«Арина и Дина Аверины не выступят на Кубке России, мы меняем им программы. Но в Санкт-Петербурге будет Лала Крамаренко, она должна показать зрителям программу, с которой раньше выступала Алина Кабаева», — заявила Винер ТАСС.

Соревнования пройдут с 23 по 26 ноября и станут последним крупным турниром в 2022 году.

Источник: https://tass.ru/sport/16339613
Арина Аверина
Дина Аверина
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