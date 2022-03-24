Олимпийская чемпионка Ашрам в ближайшее время объявит о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Ашрам объявит о завершении карьеры в апреле

Израильская гимнастка Линой Ашрам решила завершить карьеру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на one.co.il.

По информации источника, 22-летняя израильтянка объявит о своем решении на специальной пресс-конференции, которая состоится 4 апреля.

Отмечается, что гимнастка войдет в тренерский штаб сборной Израиля.

Напомним, что Ашрам оказалась в центре судейского скандала на летних Олимпийских играх в Токио. Гимнастка завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье, несмотря на то что уронила ленту в последнем выступлении. Серебро выиграла россиянка Дина Аверина.