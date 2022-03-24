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Сегодня, 15:25

Олимпийская чемпионка Ашрам в ближайшее время объявит о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Ашрам объявит о завершении карьеры в апреле
Карен Саркисян
Корреспондент
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Израильская гимнастка Линой Ашрам решила завершить карьеру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на one.co.il.

По информации источника, 22-летняя израильтянка объявит о своем решении на специальной пресс-конференции, которая состоится 4 апреля.

Отмечается, что гимнастка войдет в тренерский штаб сборной Израиля.

Напомним, что Ашрам оказалась в центре судейского скандала на летних Олимпийских играх в Токио. Гимнастка завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье, несмотря на то что уронила ленту в последнем выступлении. Серебро выиграла россиянка Дина Аверина.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220324/ashram-1779865881.html
Олимпиада
Дина Аверина
Линой Ашрам
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