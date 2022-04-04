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Сегодня, 19:27

Олимпийская чемпионка Линой Ашрам объявила о завершении карьеры

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Израильская гимнастка Линой Ашрам объявила о завершении карьеры. 22-летняя спортсменка войдет в тренерский штаб сборной страны.

«Сегодня я объявляю о своем уходе. Спортсмены должны знать, когда уходить, и, что касается меня, я осуществила свою мечту.

Я достигла своего профессионального пика и решила, что сейчас самое подходящее время, чтобы продолжить тот же путь, но на этот раз с другой стороны», — приводит слова Ашрам The Times of Israel.

Ашрам оказалась в центре судейского скандала на летних Олимпийских играх в Токио. Она выиграла в многоборье, допустив серьезную ошибку. Россиянка Дина Аверина, несмотря чистое исполнение программы и протесты, осталась на втором месте.

Источник: https://www.timesofisrael.com/olympic-gold-medalist-linoy-ashram-announces-retirement-i-achieved-my-dream/
Линой Ашрам
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Олимпийская чемпионка Ашрам в ближайшее время объявит о завершении карьеры
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