Олимпийская чемпионка Линой Ашрам объявила о завершении карьеры

Израильская гимнастка Линой Ашрам объявила о завершении карьеры. 22-летняя спортсменка войдет в тренерский штаб сборной страны.

«Сегодня я объявляю о своем уходе. Спортсмены должны знать, когда уходить, и, что касается меня, я осуществила свою мечту.

Я достигла своего профессионального пика и решила, что сейчас самое подходящее время, чтобы продолжить тот же путь, но на этот раз с другой стороны», — приводит слова Ашрам The Times of Israel.

Ашрам оказалась в центре судейского скандала на летних Олимпийских играх в Токио. Она выиграла в многоборье, допустив серьезную ошибку. Россиянка Дина Аверина, несмотря чистое исполнение программы и протесты, осталась на втором месте.