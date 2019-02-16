Гран-при Москва-2019 по художественной гимнастике: прямая видеотрансляция

Традиционный московский Гран-при открывает сезон большой художественной гимнастики. Именно здесь впервые выйдут на ковер с новыми программами все звезды – наши сестры Дина и Арина Аверины, Александра Солдатова, представительница Белоруссии Екатерина Галкина и другие. В ходе уик-энда пройдет Кубок чемпионок ГАЗПРОМ им. Алины Кабаевой в рамках программы "ГАЗПРОМ – детям".

Предлагаем следить за соревнованиями в прямом эфире с помощью видеотрансляции. Онлайн доступен на этой странице. Начало – в субботу, 16 февраля, в 10.00 (время московское).

Что нужно знать о московском Гран-при – здесь.