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Сегодня, 16:26

Дина Аверина назвала свою мотивацию оставаться в спорте

Гимнастка Дина Аверина назвала зрителей своей мотивацией оставаться в спорте
Рустам Имамов
Корреспондент
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Российская гимнастка Дина Аверина рассказала о своей мотивации продолжать спортивную карьеру в период международной изоляции России.

«Мы давно не выступали, два с половиной месяца, если вы заметили. Выступили как раз недавно в Красноярске. Но там была такая поддержка! Стимул никуда и не пропадет, с такой-то поддержкой. Наш стимул — это показать себя, порадовать зрителей. Дети были просто счастливы, что снова увидели нас, что мы вышли на ковер» , — сказала Аверина.

Сегодня Дина с сестрой Ариной выступят на гимнастическом коммерческом шоу Алексея Немова.

Арина Аверина
Дина Аверина
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