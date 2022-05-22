Дина Аверина назвала свою мотивацию оставаться в спорте

Российская гимнастка Дина Аверина рассказала о своей мотивации продолжать спортивную карьеру в период международной изоляции России.

«Мы давно не выступали, два с половиной месяца, если вы заметили. Выступили как раз недавно в Красноярске. Но там была такая поддержка! Стимул никуда и не пропадет, с такой-то поддержкой. Наш стимул — это показать себя, порадовать зрителей. Дети были просто счастливы, что снова увидели нас, что мы вышли на ковер» , — сказала Аверина.

Сегодня Дина с сестрой Ариной выступят на гимнастическом коммерческом шоу Алексея Немова.