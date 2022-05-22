Аверины прокомментировали возможность исполнения элементов спортивной гимнастики

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали о том, как проходила их подготовка к участию в гимнастическом коммерческом шоу Алексея Немова.

«Мы наверное в 15 раз уже в Казани. Казань знаем даже лучше, чем свой родной Нижний Новгород. Шоу безупречное, шикарное, условия идеальное. Шоу — это совершенно другой опыт, эмоции другие. Очень интересно, на шоу мы расслабляемся и получаем удовольствие, дарим его зрителям. Но на соревнованиях, конечно, сложнее.

Сложно сейчас совмещать тренировки, соревнования и шоу. Большое спасибо Ирине Станиславовне, что она онас отпустила. Мы приедем на одни сутки и сразу улетаем. Спасибо Лёше Немову, что он нас пригласил, дал возможность выступить в таком формате, что мы один раз опробоваем и будем выступать. Скоро мы выступим еще в Дубае.

С гимнастами мы вместе выступаем с 2016 года, Леша Немов всегда соединяет спортивную гимнастику и художественную. Так что мы все уже подружились, успели. Но элементы мы нет, не копируем. Например, сальто мы не делаем. Хотя бы потому, что это опасно. И мы не умеем. А они с предметами работать не умеют", — сказали Аверины.

На шоу выступят представители и спортивной, и художественной гимнастики.