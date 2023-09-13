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Сегодня, 13:27

Финляндия снялась с чемпионата мира по командной гимнастике из-за участия России

Виктория Кравченко
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В пресс-релизе Ассоциации гимнастики Финляндии сообщается, что сборная страны не будет принимать участие в чемпионате мира по командной гимнастике из-за допуска команд из России и Белоруссии. Турнир пройдет с 24 по 26 ноября в Алматы (Казахстан).

«Помимо Финляндии, в соревнованиях не примут участие и другие европейские страны, в том числе Эстония», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз.

Казахстан не вводил никаких санкций в отношении российских или белорусских спортсменов в этой дисциплине.

В команды на турнире входят от 6 до 12 человек. Это самая молодая гимнастическая дисциплина в Европейском гимнастическом объединении. Впервые чемпионат Европы прошел в 1996 году в Финляндии.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230913/finlyandiya-1896071342.html
Сборная России по спортивной гимнастике
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