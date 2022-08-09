Хоркина — об Авериных: «Я надеюсь, что Олимпиада будет с нами! Верю, что у девочек еще будет шанс»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова Дины и Арины Авериных. Ранее спортсменки ответили на вопрос, когда завершат профессиональную карьеру.

«Я довольно часто их вижу, у нас хорошие отношения. С удовольствием встречусь с ними еще раз и поинтересуюсь, что они имели в виду. Это очень серьезный и очень личный вопрос. Лучше я переговорю с ними еще раз. У спортсмена две жизни — гражданская и спортивная. Завершать какой-то период — это важное решение. Каждую секунду все меняется. Я хочу верить, что Олимпиада будет с нами. Верю, что у девочек еще будет шанс. Я обязательно спрошу у них, что они имели в виду», — сказала Хоркина «СЭ».

Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира, также в ее активе шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио. Помимо 18 золотых наград на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств.