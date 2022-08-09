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Немов: «Сестры Аверины имеют полное право завершить карьеру. Девчонки и так очень много сделали для страны»

Дмитрий Барулев
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Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о карьерах гимнасток Арины и Дины Авериных.

«Думаю, что девчонки и так очень много сделали для себя и страны. Они имеют на это полное право. У них было много травм и решать им. Нам, как болельщикам, хотелось бы, что бы они вечно соревновались и радовали нас своими победами, но, к сожалению, спортивный век недолгий и быстротечный, особенно в таких видах спорта, как художественная и спортивная гимнастика. Я всегда на стороне спортсмена, они в праве решать свои судьбы сами. А наша задача — поддержать их решение, поблагодарить за радостные менты, которые они нам давали», — сказал Немов «СЭ».

Ранее Дина и Арина Аверины ответили на вопрос, когда завершат профессиональные карьеры.

Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира, также в ее активе шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио. Помимо 18 золотых наград на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств.

Арина Аверина
Дина Аверина
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