Винер о возможном завершении карьеры Авериных: «Все нормально! Они тренируются»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о возможном завершении карьеры гимнасток Арины и Дины Авериных.

«Все в порядке с сестрами Авериными. Без комментариев. Они тренируются. Если вам что-то интересно, спросите у них», — сказала Винер «СЭ».

Ранее Аверины заявили, что хотели уйти из профессионального спорта после Олимпиады-2024 в Париже.

Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира, также в ее активе шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио. Помимо 18 золотых наград на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств.