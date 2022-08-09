Гимнастки Аверины ответили на вопрос, уйдут ли из профессионального спорта

Российские художественные гимнастки сестры Дина и Арина Аверины ответили на вопрос, когда завершат профессиональные карьеры.

«Когда уйдем из профессионального спорта? Мы хотели уходить после Олимпиады в Париже. Арина меня уговаривала. А теперь нам все перекрыли. Мы думаем, когда это все вернется обратно, чтобы мы нормально выступали», — в разговоре с Никитой Нагорным на его YouTube-канале.

Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира, также в ее активе шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио. Помимо 18 золотых наград на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств.

Международная федерация гимнастики (FIG) запретила в начале марта российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации.