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Сегодня, 18:54

Гимнастки Аверины ответили на вопрос, уйдут ли из профессионального спорта

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Дина и Арина Аверины.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российские художественные гимнастки сестры Дина и Арина Аверины ответили на вопрос, когда завершат профессиональные карьеры.

«Когда уйдем из профессионального спорта? Мы хотели уходить после Олимпиады в Париже. Арина меня уговаривала. А теперь нам все перекрыли. Мы думаем, когда это все вернется обратно, чтобы мы нормально выступали», — в разговоре с Никитой Нагорным на его YouTube-канале.

Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира, также в ее активе шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио. Помимо 18 золотых наград на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств.

Международная федерация гимнастики (FIG) запретила в начале марта российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wotbFGVCUdk&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
Арина Аверина
Дина Аверина
Художественная гимнастика
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