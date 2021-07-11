Дина Аверина завоевала золото во всех упражнениях на этапе Кубка вызова в Москве

Россиянка Дина Аверина выиграла все упражнения на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Москве, сообщает ТАСС.

В упражнениях с обручем она набрала 29,00 балла. Второе место заняла еще одна россиянка Лала Крамаренко (28,25), третье — у представительницы Словении Екатерины Веденеевой (25,40).

25,90 балла Дина набрала за упражнения с лентой. Крамаренко стала второй (25,50). Третья — Веденеева (23,05).

Ранее 22-летняя гимнастка стала первой в упражнении с обручем и мячом. 10 июля Дина выиграла золото в личном многоборье.

Сестра Дины — Арина Аверина — из-за травмы ноги пропустила соревнование.