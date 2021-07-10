Дина Аверина выиграла многоборье на этапе Кубка вызова в Москве

Россиянка Дина Аверина стала первой (111,65 балла) в личном многоборье на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Москве, сообщает ТАСС.

Второе место у еще одной россиянки Лалы Крамаренко (104,75), а третьей стала — Екатерина Веденеева (93,30) из Словении.

22-летняя Дина Аверина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы.

Соревнования завершатся 11 июля.