Дина Аверина выиграла многоборье на этапе Кубка вызова в Москве
15:36
Россиянка Дина Аверина стала первой (111,65 балла) в личном многоборье на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Москве, сообщает ТАСС.
Второе место у еще одной россиянки Лалы Крамаренко (104,75), а третьей стала — Екатерина Веденеева (93,30) из Словении.
22-летняя Дина Аверина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы.
Соревнования завершатся 11 июля.
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