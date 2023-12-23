Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 10:43

CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение отстранить ее на два года

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной команды Ирины Винер на решение апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) о двухлетнем отстранении.

«Спортивный арбитражный суд недавно зарегистрировал следующее дело: CAS 2023/A/10228 «Ирина Винер против Фонда гимнастической этики. Арбитраж находится на ранней стадии, и дата слушания еще не назначена», — приводит ТАСС сообщение CAS.

6 марта 2023 года дисциплинарная комиссия FEG объявила об отстранении Винер от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на два года.

29 ноября FEG рассмотрел апелляцию Винер и оставил двухлетнее отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики в силе. Сообщалось, что Винер может обжаловать это решение в CAS в течение 21 дня.

Источник: https://tass.ru/sport/19615133
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
Читайте также
«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в НХЛ
Бал дебютанток: как Загитова, Медведева и другие звезды фигурного катания начинали на чемпионате России
NYT: Россия перехватила инициативу на большей части поля боя
Константинов указал на рекордное число нарушений при передаче Крыма УССР
Роскомнадзор нашел ЛГБТ-пропаганду в материалах с вечеринки в Mutabor
Автора «Масяни» Куваева и экс-протодиакона Кураева Минюст признал иноагентами
Популярное видео
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Откровенное интервью Евгении Канаевой о спорте и личной жизни [Соколиная охота]
Как болеют за российских гимнасток
Как готовится фестиваль "Алина"
Художественная гимнастика: встреча с чемпионками мира
Пресс-конференция Ирины Винер
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сестры Аверины прокомментировали возможное завершение карьеры

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости