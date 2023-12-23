CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение отстранить ее на два года

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной команды Ирины Винер на решение апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) о двухлетнем отстранении.

«Спортивный арбитражный суд недавно зарегистрировал следующее дело: CAS 2023/A/10228 «Ирина Винер против Фонда гимнастической этики. Арбитраж находится на ранней стадии, и дата слушания еще не назначена», — приводит ТАСС сообщение CAS.

6 марта 2023 года дисциплинарная комиссия FEG объявила об отстранении Винер от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на два года.

29 ноября FEG рассмотрел апелляцию Винер и оставил двухлетнее отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики в силе. Сообщалось, что Винер может обжаловать это решение в CAS в течение 21 дня.