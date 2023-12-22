Сестры Аверины прокомментировали возможное завершение карьеры

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины ответили на вопрос о возможном уходе из профессионального спорта.

«Это без комментариев. Мотивация соревноваться у нас по-прежнему есть, конечно. Но, все, мы молчим», — приводит слова Авериных Sport24.

Дина Аверина в 2020 году на Олимпийских играх в Токио стала серебряным призером. Спортсменка 18 раз становилась чемпионкой мира и 10 раз чемпионкой Европы. Арина Аверина является пятикратной чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой Европы.

21 декабря сестры Аверины заявили, что не поедут на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе.