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Сегодня, 14:56

Сестры Аверины прокомментировали возможное завершение карьеры

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Дина и Арина Аверина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины ответили на вопрос о возможном уходе из профессионального спорта.

«Это без комментариев. Мотивация соревноваться у нас по-прежнему есть, конечно. Но, все, мы молчим», — приводит слова Авериных Sport24.

Дина Аверина в 2020 году на Олимпийских играх в Токио стала серебряным призером. Спортсменка 18 раз становилась чемпионкой мира и 10 раз чемпионкой Европы. Арина Аверина является пятикратной чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой Европы.

21 декабря сестры Аверины заявили, что не поедут на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе.

Источник: Sport24
Арина Аверина
Дина Аверина
Художественная гимнастика
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