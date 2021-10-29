Болгарская гимнастка рассказала о травме, из-за которой команда снялась с групповых упражнений
Болгарская гимнастка Лаура Траатс в своем Facebook прокомментировала снятие команды с групповых упражнений на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Из-за травмы спортсменки команда не сможет принять участия в данной дисциплине.
Траатс рассказала, что уже несколько лет страдает повреждением шейных позвонков. Она также сообщила, что на первой тренировке перед чемпионатом мира в Японии она почувствовала сильную боль в шее. Врач заявил, что девушке опасно выступать с такого рода травмой.
«У меня слезы текли по щекам. Посмотрела вокруг на девушек и тренеров вокруг себя. Чувствовала их поддержку, но так хотелось, чтобы поворот был другим...» — написала Траатс.
Групповые упражнения на ЧМ состоятся сегодня, 29 октября.
Дополнительная информация:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4407839785930660&id=100001140463470
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