Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Художественная гимнастика

Болгарская гимнастка рассказала о травме, из-за которой команда снялась с групповых упражнений

Гимнастка Траатс прокомментировала снятие команды с групповых упражнений на ЧМ
12:12

Болгарская гимнастка Лаура Траатс в своем Facebook прокомментировала снятие команды с групповых упражнений на чемпионате мира по художественной гимнастике.

Из-за травмы спортсменки команда не сможет принять участия в данной дисциплине.

Траатс рассказала, что уже несколько лет страдает повреждением шейных позвонков. Она также сообщила, что на первой тренировке перед чемпионатом мира в Японии она почувствовала сильную боль в шее. Врач заявил, что девушке опасно выступать с такого рода травмой.

«У меня слезы текли по щекам. Посмотрела вокруг на девушек и тренеров вокруг себя. Чувствовала их поддержку, но так хотелось, чтобы поворот был другим...» — написала Траатс.

Групповые упражнения на ЧМ состоятся сегодня, 29 октября.

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4407839785930660&id=100001140463470

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
«Сейчас все политологи, вирусологи и бойцы ММА. Почему я проиграл, за меня уже все объяснили». Волков перед UFC 267
Власти вернулись к идее продовольственной поддержки малоимущих
2
0