Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Художественная гимнастика

Путин поздравил Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике

19:24
Теги:

Президент России Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.

«Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами, — говорится в тексте поздравительной телеграммы. — Такой впечатляющий успех — большая, заслуженная награда за Ваше трудолюбие, талант, искреннюю, безграничную любовь к избранному делу».

Второе место заняла сестра Дины Арина Аверина. Бронзу завоевала белоруска Анастасия Салос.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/events/councils/67029

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Дине Авериной не дали побить рекорд всех времен. На оценки снова пришлось подавать протест
В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных COVID-19 людей
0