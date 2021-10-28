Путин поздравил Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике

Президент России Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.

«Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами, — говорится в тексте поздравительной телеграммы. — Такой впечатляющий успех — большая, заслуженная награда за Ваше трудолюбие, талант, искреннюю, безграничную любовь к избранному делу».

Второе место заняла сестра Дины Арина Аверина. Бронзу завоевала белоруска Анастасия Салос.