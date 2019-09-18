Аверина довольна выступлениями в квалификации с булавами

Россиянки захватили лидерство после первого дня квалификации в упражнениях с булавами на проходящем в Баку чемпионате мира по художественной гимнастике. Первый результат — 24,250 балла, у Арины Авериной, далее расположились ее сестра Дина (24,000) и Екатерина Селезнева (22,600).

— В принципе, довольна выступлением, — отметила Дина Аверина. — Рада, что получилось показать то, что я хотела, и что говорила Ирина Александровна Винер. Считаю, что удалось и передать образ, и более-менее чисто выполнить все технические элементы. Теперь буду настраиваться на следующий день.

В четверг представительницам сборной России предстоит квалификация в упражнениях с лентой, а вечером — финалы в этих видах программы. (Антон Бабошин)