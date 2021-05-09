Руководитель Федерации современного пятиборья России рассказал «СЭ» о новом статусе Кубка Кремля, подготовке к проведению домашнего чемпионата Европы и текущем олимпийском отборе.

Главная новость для поклонников пятиборья в эти майские дни пришла прямиком из Кремля — 1 мая Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому традиционный турнир «Кубок Кремля», входящий в число самых престижных стартов в календаре UIPM, получает на следующий олимпийский цикл статус Кубка Президента Российской Федерации.

В Москве соберутся лучшие

Первые соревнования в новом формате пройдут 12 сентября в Москве. Планируется, что их примет ультрасовременный спорткомплекс «Северный», открытый в прошлом году. Между прочим, это будет уже 10-й розыгрыш «Кубка Кремля» в истории.

— Для нас это настоящая награда, признание работы всей федерации, — начал Аминов. -- Мы очень благодарны Владимиру Владимировичу за такой первомайский подарок. Турнир на самом деле уникальный, не в последнюю очередь благодаря солидному призовому фонду в 100 тысяч долларов. Не секрет, что желающих попасть на турнир всегда было больше, чем мы могли принять, — по традиции это 12 команд по два спортсмена. Поэтому в Москве собираются лучшие, лидеры мирового рейтинга.

— Какие изменения произойдут в формате соревнований?

— В последние годы турнир проходил в виде смешанной эстафеты, которую мы активно продвигаем в олимпийскую программу. Теперь же мы вернемся к личному первенству у мужчин и женщин, а Кубок Президента достанется лучшей команде по сумме баллов двух участников. Сейчас мастера из Златоуста изготавливают новый приз, совершенно роскошный кубок, который будет переходящим. Также нужно сказать, что раньше турнир проходил в спорткомплексе ЦСКА, но в нынешнем году мы планируем организовать на новой арене в поселке Северный — это современный, крупнейший в Европе и реально крутой спорткомплекс для пятиборья.

— Кстати, там же недавно заработал и музей вашего вида спорта?

— Да, под него отдали весь первый этаж главного здания. Это единственный в мире подобный проект, к тому же он в значительной степени интерактивный. В том числе там представлены экспонаты, переданные князем Монако Альбером и одним из руководителей UIPM Хуаном Антонио Самаранчем — младшим. Сейчас музей уже открыт, в нем проводятся специальные уроки-экскурсии для учеников московских спортшкол. Хотим приглашать туда и обычных школьников, например, чтобы ребята с 4-го по 7-й класс раз в год приезжали к нам. И, конечно, все участники и гости «Кубка Кремля» тоже в нем побывают.

Нижний Новгород ждет гостей

— «Кубок Кремля» пройдет уже после Олимпийских игр в Токио, а последним крупным международным турниром перед ними будет чемпионат Европы, который проведут с 4 по 12 июля в Нижнем Новгороде. Как идет подготовка?

— У нас все по плану, местные власти во главе с губернатором Глебом Никитиным очень ответственно подошли к делу. В нынешнем году же отмечается 800-летие города, этому посвящена гигантская культурная программа. Нижний Новгород привели в полный порядок — и иностранцам, и нашим спортсменам и болельщикам точно будет что посмотреть.

— Недавно на этапе Кубка мира в Болгарии организаторы отстранили от выступлений почти 30 спортсменов, в том числе и россиян, контактировавших со сдавшим положительный тест на коронавирус пятиборцем из Казахстана. Как избежать подобного на Евро-2021?

— Да, очень неприятная ситуация случилась в Софии. Между прочим, это первый случай, когда UIPM применила «токийский протокол», он максимально строгий. Я как вице-президент федерации уже отправил официальное письмо, в котором попросил внести поправки. Ведь мы со своей стороны тоже следим за спортсменами — все, кто участвует в международных стартах, имеют антитела к COVID-19. Они либо переболели, либо привились, это как-то нужно учитывать. Что касается Нижнего Новгорода, то мы постоянно обсуждаем такие вопросы с оргкомитетом. Понятно, что мы будем ориентироваться прежде всего на требования Роспотребнадзора. Но о чем-то конкретном говорить рано, потому что условия и рекомендации постоянно изменяются в зависимости от эпидемиологической обстановки.

— Случай в Болгарии ведь важен еще и тем, что Кубок мира — ключевой элемент олимпийской квалификации, которая будет продолжаться до июня. Пока у сборной России есть две лицензии, для максимальной квоты нужно получить еще две. Как оцениваете наши шансы сейчас?

— Не будем скрывать, отстранение спортсменов реально повлияло на расклады в мировом рейтинге. Но надеюсь, что мы все-таки сумеем добрать свои путевки. За женскую команду я вообще не волнуюсь, мы точно должны получить вторую лицензию. По мужчинам есть вопросы, но впереди еще чемпионат мира в Каире. Рассчитываю, что все трудности команда преодолеет.