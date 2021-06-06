С 8 по 14 июня в столице Египта пройдет чемпионат мира по современному пятиборью.

На этих соревнованиях пятиборцы распределят последние путевки на Олимпийские игры в Токио. В столице Японии «рыцари пяти качеств» разыграют два комплекта медалей — в личном первенстве у мужчин и у женщин. В каждом из турниров выступит по 36 атлетов, но не более двух от страны. В настоящее время известны обладатели 46 олимпийских лицензий (по 23 у мужчин и у женщин). Две из них принадлежат россиянам Александру Лифанову и Аделине Ибатуллиной.

В Каире прямые путевки на Игры получат призеры личных соревнований, а еще восемь олимпийских вакансий заполнят по рейтингу. Но если на пьедестал почета поднимется спортсмен, уже имеющий лицензию, то это место (или места, если таковых будут двое или трое) передадут не тем, кто финишировал вслед за призерами, а тем, кто окажется выше в таблице рейтинга Международного союза современного пятиборья (UIPM) по окончании турнира.

— Каковы шансы у россиян добрать в Каире недостающие лицензии?

— У женщин они почти стопроцентные, — считает президент Федерации современного пятиборья России, вице-президент UIPM Вячеслав Аминов. — В мировом рейтинге высокие места занимают чемпионка мира 2017 года Гульназ Губайдуллина, а также трехкратная чемпионка России прошлого года Ульяна Баташова. Поэтому даже если они и не смогут завоевать медали на чемпионате мира в личном первенстве, то по рейтингу должны отобраться на Игры. Таким образом, у женщин по окончании турнира мы можем иметь сразу трех спортсменок, имеющих право стартовать в Токио, из которых выберем двух лучших.

У мужчин ситуация сложнее. Уверен, что кто-то из россиян завоевал бы вторую путевку на Игры, но нас подвели коронавирусные правила UIPM. На этапе Кубка мира в Софии наши пятиборцы оказались в одном автобусе с тренером из Казахстана, который сдал положительный тест на COVID-19. И хотя анализы всех наших спортсменов оказались отрицательными, а, кроме того, все они были привиты, их посадили на 10-дневный карантин. Поэтому на этом турнире, так же как и в Финале Кубка мира, они не выступали и рейтинговых очков не набрали. Теперь их может спасти только удачное выступление на чемпионате мира.

— Мог бы помочь в этой ситуации олимпийский чемпион Рио Александр Лесун?

— В своих лучших кондициях — безусловно. Но вот уже несколько лет Саша испытывает большие проблемы со здоровьем. В последний раз он выступал на чемпионате мира 2019 года, да и то лишь в эстафете, где нагрузка как минимум вдвое ниже, чем в личном турнире. После этого его два года не было ни на соревнованиях, ни даже на сборах. Он готовился к этому сезону и хотел выступать, но перенесенный коронавирус нарушил все его планы.

Мы анализировали его состояние и ход тренировочного процесса и думали о том, чтобы включить Александра в состав команды на чемпионат мира при условии набора им нужных кондиций. Но Лесун сам попросил нас этого не делать, сказав, что ехать в Каир, чтобы бороться за 15-20-е места, смысла нет, а та форма, в которой он находится сейчас, не позволяет ему рассчитывать на большее.

— Какую цель вы ставите перед командой на чемпионате мира?

— Выступить по максимуму своих возможностей. Безволию, непрофессионализму оправданий нет. Я жду результата, то есть мест на пьедестале почета. Итоги чемпионата мира станут оценкой не только спортсменам, но и всему тренерскому штабу — личным и старшим тренерам, а также главному тренеру.

Турнир в Каире будет проверкой не только готовности, но и характера. Спортсмены должны отдавать себе отчет, что на Олимпиаде рядом с ними не будет никого. Количество персонала, который поедет на Олимпиаду, (тренеров, врачей, специалистов) по понятным причинам будет сильно ограничено. Поэтому участники Игр останутся один на один с соперниками. Рассчитывать придется только на себя.

Состав сборной России:

Мужчины

Александр Лифанов, Илья Шугаров, Андрей Зуев, Максим Кузнецов

Женщины

Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова, Аделина Ибатуллина, София Козлова

В мужской эстафете выступят Лифанов и Кузнецов, в женской — Губайдуллина и Баташова. Состав команды на смешанную эстафету будет назван во время турнира.

Расписание чемпионата мира:

8 июня. Эстафета (женщины)

9 июня. Эстафета (мужчины)

10 июня. Квалификация (женщины)

11 июня. Квалификация (мужчины)

12 июня. Финал (женщины)

13 июня. Финал (мужчины)

14 июня. Смешанная эстафета

Алексей Попов