Моисеев рассказал, что готов помочь новому главному тренеру сборной по современному пятиборью

Двукратный олимпийский чемпион Андрей Моисеев сообщил о желании помогать новому главному тренеру сборной России по современному пятиборью Андрею Макушину.

«Я в федерации буду заниматься всеми вопросами, связанными непосредственно со спортом, есть целый перечень полномочий. Я буду рядом с командой и буду помогать главному и всем остальным тренерам национальной команды, если им потребуется моя поддержка. Также я буду заниматься организацией спортивных соревнований», — цитирует Моисеева ТАСС.

Моисеев покинул этот пост в январе 2022 года. Руководил командой специалист с 2013 года. 1 февраля Моисеев займет пост спортивного директора ФСПР.