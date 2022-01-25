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Сегодня, 11:47

Моисеев рассказал, что готов помочь новому главному тренеру сборной по современному пятиборью

Моисеев хочет помогать новому главному тренеру сборной России по современному пятиборью
Виктория Кравченко

Двукратный олимпийский чемпион Андрей Моисеев сообщил о желании помогать новому главному тренеру сборной России по современному пятиборью Андрею Макушину.

«Я в федерации буду заниматься всеми вопросами, связанными непосредственно со спортом, есть целый перечень полномочий. Я буду рядом с командой и буду помогать главному и всем остальным тренерам национальной команды, если им потребуется моя поддержка. Также я буду заниматься организацией спортивных соревнований», — цитирует Моисеева ТАСС.

Моисеев покинул этот пост в январе 2022 года. Руководил командой специалист с 2013 года. 1 февраля Моисеев займет пост спортивного директора ФСПР.

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