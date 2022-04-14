Современное пятиборье
Новости
Олимпиада
Главная
Современное пятиборье

Сегодня, 11:59

Олимпийский чемпион Лесун опроверг информацию об отказе выступать за сборную России из-за политики

Лесун опроверг информацию об отказе выступать за сборную России из-за политики
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Лесун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион-2016 по современному пятиборью Александр Лесун в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что завершил карьеру не из-за политических событий, а по состоянию здоровья.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что такое решение 33-летнего российского спортсмена было связано с его гражданской позицией.

«Меня неправильно поняли. Главная загвоздка была в том, что я завершил карьеру не из-за ситуации на Украине. Это неправда. Журналист выбрал неправильный вектор интерпретирования», — сказал Лесун «СЭ».

Лесун является олимпийским чемпионом в составе сборной России и четырехкратным чемпионом мира. На его счету также четыре золотых медали чемпионатов Европы. В прошлом он также выступал за сборную Белоруссии.

Александр Лесун
Читайте также
Что будет, если отказаться от мяса на две недели?
25 облучений, перелом, воспоминания о смерти жены, ночные визиты в больницу втайне от футболистов. Как главный тренер сборной Голландии сражается с раком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Моисеев рассказал, что готов помочь новому главному тренеру сборной по современному пятиборью

«Не могут спокойно радоваться нашим успехам». В Госдуме раскритиковали иностранные СМИ после слов Лесуна о завершении карьеры
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости