Олимпийский чемпион Лесун опроверг информацию об отказе выступать за сборную России из-за политики
Лесун опроверг информацию об отказе выступать за сборную России из-за политики
Олимпийский чемпион-2016 по современному пятиборью Александр Лесун в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что завершил карьеру не из-за политических событий, а по состоянию здоровья.
Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что такое решение 33-летнего российского спортсмена было связано с его гражданской позицией.
«Меня неправильно поняли. Главная загвоздка была в том, что я завершил карьеру не из-за ситуации на Украине. Это неправда. Журналист выбрал неправильный вектор интерпретирования», — сказал Лесун «СЭ».
Лесун является олимпийским чемпионом в составе сборной России и четырехкратным чемпионом мира. На его счету также четыре золотых медали чемпионатов Европы. В прошлом он также выступал за сборную Белоруссии.
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10 сен 2021 19:33
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