Олимпийский чемпион Лесун опроверг информацию об отказе выступать за сборную России из-за политики

Олимпийский чемпион-2016 по современному пятиборью Александр Лесун в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что завершил карьеру не из-за политических событий, а по состоянию здоровья.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что такое решение 33-летнего российского спортсмена было связано с его гражданской позицией.

«Меня неправильно поняли. Главная загвоздка была в том, что я завершил карьеру не из-за ситуации на Украине. Это неправда. Журналист выбрал неправильный вектор интерпретирования», — сказал Лесун «СЭ».

Лесун является олимпийским чемпионом в составе сборной России и четырехкратным чемпионом мира. На его счету также четыре золотых медали чемпионатов Европы. В прошлом он также выступал за сборную Белоруссии.