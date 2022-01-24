Главным тренером сборной России назначен Андрей Макушин

Президент ФСПР Вячеслав Аминов подписал распоряжение об изменениях в руководящем составе сборных команд России. Возглавлявший команду с 2013 года двукратный олимпийский чемпион Андрей Моисеев занял должность спортивного директора ФСПР, а главным тренером сборных команд России стал Андрей Макушин.

Старшим тренером мужской сборной России будет Сергей Шуин, женской — Андрей Тропин. Юниорские команды возглавят Григорий Бремель (мужчины) и Евдокия Гречишникова (женщины). Руководителем сборных команд девушек по кадетам (кадеты «А» и кадеты «В») стал Александр Машанский, а тренер по юношам в этой возрастной группе будет назначен позже. Елизавета Суворова, как и раньше, отвечает за самые младшие сборные команды кадетов «С», которые соревнуются в двоеборье.

Макушин Андрей Борисович

Родился 15 ноября 1960 года в городе Серпухов (Московская область).

Мастер спорта международного класса по современному пятиборью.

Образование высшее. Окончил Московский институт инженеров гражданской авиации по специальности инженер-механик (1988) и Институт повышения квалификации и переподготовки кадров РГАФК по курсу «Теория и методика спортивной тренировки высококвалифицированных спортсменов» (1998).

Выступал за ЦСКА.

Первый чемпион России по триатлону (1992).

Заслуженный тренер России.

Работал главным тренером сборной России по триатлону (1994 — 2000), тренером по триатлону МГФСО (2000 — 2005). С 2005 года — тренер по современному пятиборью СШОР «Северный» Москомспорта. С 2010 года привлекался для работы в сборной команде России в качестве тренера по плаванию, бегу и стрельбе.

С 2017 года — старший тренер сборной команды России среди девушек (кадеты А и В).

В 2013 году был признан «Лучшим тренером года Федерации современного пятиборья России».

За время работы в СШОР «Северный» Москомспорта, в качестве «первого» тренера подготовил чемпиона мира Сергея Карякина, призеров чемпионата мира Донату Римшайте, Александра Савкина, Людмилу Кукушкину. В качестве «второго» тренера участвовал в подготовке олимпийского чемпиона Александра Лесуна и призера чемпионата Европы Семёна Бурцева.

С 2022 года — главный тренер сборной России по современному пятиборью.