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Россия поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпиады в Токио

14:34

Сборная России вышла на третье место в медальном зачете Паралимпиады в Токио.

Благодаря победе в смешанном турнире по стрельбе из лука российская команда опередила США по количеству золотых медалей (36 против 35). На счету России 36 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых медалей. Лидером является Китай, который досрочно выиграл медальный зачет (91-53-50), на втором месте — Великобритания (40-38-43).

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.

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Иван Торопцев все материалы автора

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