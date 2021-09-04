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Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 4 сентября

08:40
Дмитрий Сафронов. Фото Getty Images
Дмитрий Сафронов. Фото Getty Images

В субботу, 4 сентября, проходит очередной день Паралимпийских игр в Токио.

Золото российской сборной принес Дмитрий Сафронов (бег, 200 м, Т35).

Серебро — Андрей Вдовин (бег, 200 м, Т37), Сергей Малышев (пулевая стрельба, 50 м).

Бронза — Артем Калашян (бег, 200 м, Т35), сборная по бочча.

Всех российских медалистов за 3 сентября можно изучить по этой ссылке.

Медальный зачет соревнований — здесь

Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 4 сентября

Легкая атлетика
Мужчины. 200 м, Т35
1. Дмитрий Сафронов (Россия)
2. Игорь Цветков (Украина)
3. Артем Калашян (Россия)

Легкая атлетика
Мужчины. 200 м, Т37
1. Ник Мэйхью (США)
2. Андрей Вдовин (Россия)
3. Рикардо Гомес да Мендонка (Бразилия)

Пулевая стрельба
Смешанные. 50 м, SH1
1. Маниш Нарвал (Индия)
2. Сергей Малышев (Россия)
3. Синграй (Индия)

Бочча
3. Россия

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Руслан Абушкин все материалы автора

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