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Россияне Сидоренко и Смирнов выиграли золото Паралимпиады в стрельбе из лука в миксте

14:24

Россияне Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов выиграли золото в стрельбе из лука на Паралимпиаде в Токио.

В финале смешанного турнира российские лучники победили итальянцев со счетом 5:4. Бронзовым призером соревнований стала команда Китая.

Благодаря этой медали Россия поднялась на третье место в медальном зачете, опередив США. У россиян 36 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых медалей, у американцев — 35 золотых, 36 серебряных и 29 бронзовых. Первое место в зачете занимает Китай (91-53-50), второй идет Великобритания (40-38-43).

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Иван Торопцев все материалы автора

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