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Допинг

Британская паралимпийка вышла из комиссии атлетов ВАДА из-за недовольства слишком мягкими санкциями к России

21:30

Британская паралимпийка Вики Аггер вышла из комиссии атлетов ВАДА, сообщает журналист Дэн Роэн в Twitter. Аггер выразила протест против слишкомя мягких, по ее мнению, санкций по отношению к России. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

Ранее НОК Британии настаивал на полном отстранении всех российских атлетов от международных турниров.

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