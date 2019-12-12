Британская паралимпийка вышла из комиссии атлетов ВАДА из-за недовольства слишком мягкими санкциями к России
21:30
Британская паралимпийка Вики Аггер вышла из комиссии атлетов ВАДА, сообщает журналист Дэн Роэн в Twitter. Аггер выразила протест против слишкомя мягких, по ее мнению, санкций по отношению к России. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.
Ранее НОК Британии настаивал на полном отстранении всех российских атлетов от международных турниров.
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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис
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