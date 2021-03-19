Игроки «Спартака» в роли Загитовой, высокие каблуки в тренажерном в зале. Прикольные моменты спорта

Позитив, как и спорт продлевает жизнь. Смотрим нашу вторую подборку: зима в марте чувствует себя на своем месте, женский спорт прекрасен, а на Таймыре раскрыт рецепт энергичности.

Игры на вулкане и огромная штанга в 16 лет. Самые необычные эпизоды в спорте

1. С лопаты можно не только блины во время Масленицы есть, но и в волейбол поиграть.

2. Танцы на корте Серене Уильямс принесут точно больше очков. Хотя куда уж больше!



3. «Лунная походка» Джексона шикарно выглядит и в водной стихии.



4. Наши любимые фигуристы, ой нет, футболисты достойны одобрения Татьяны Тарасовой.

Кем восхищаются поклонники фигурного катания сейчас: Загитова, Медведева, Туктамышева ?



Кем восхищались поклонники фигурного катания 10 лет назад: Веллитон, Ибсон, Алекс ? pic.twitter.com/XEEEscpOsG — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 17, 2021

5. Шпильки в зале — ну, во-первых, это красиво. И нагрузка на ноги. Но это не точно.



6. Проселочная дорога, сугроб... Какая разница, где ты живешь, если есть клюшка, шайба и ворота?

Hey Twitter!! What do you think of this one??? I will follow everyone who retweets:) thank you?? #hockey #hockeytwitter #COVID2019 pic.twitter.com/YwlGcBQ97f — Zac Bell (@alwayshockeyy) March 9, 2020



7. Мишки Гамми существуют! И они, скорее всего, играют в баскетбол.



8. А пока готовимся к сезону, смотрим, впитываем!



9. Кажется, так проходят тренировки на секретной базе супергероев.



10. Упадок сил в начале весны? Энергия Таймыра!