Игроки «Спартака» в роли Загитовой, высокие каблуки в тренажерном в зале. Прикольные моменты спорта
Игры на вулкане и огромная штанга в 16 лет. Самые необычные эпизоды в спорте
1. С лопаты можно не только блины во время Масленицы есть, но и в волейбол поиграть.
2. Танцы на корте Серене Уильямс принесут точно больше очков. Хотя куда уж больше!
3. «Лунная походка» Джексона шикарно выглядит и в водной стихии.
4. Наши любимые фигуристы, ой нет, футболисты достойны одобрения Татьяны Тарасовой.
Кем восхищаются поклонники фигурного катания сейчас: Загитова, Медведева, Туктамышева ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 17, 2021
Кем восхищались поклонники фигурного катания 10 лет назад: Веллитон, Ибсон, Алекс ? pic.twitter.com/XEEEscpOsG
5. Шпильки в зале — ну, во-первых, это красиво. И нагрузка на ноги. Но это не точно.
6. Проселочная дорога, сугроб... Какая разница, где ты живешь, если есть клюшка, шайба и ворота?
Hey Twitter!! What do you think of this one??? I will follow everyone who retweets:) thank you?? #hockey #hockeytwitter #COVID2019 pic.twitter.com/YwlGcBQ97f— Zac Bell (@alwayshockeyy) March 9, 2020
7. Мишки Гамми существуют! И они, скорее всего, играют в баскетбол.
8. А пока готовимся к сезону, смотрим, впитываем!
9. Кажется, так проходят тренировки на секретной базе супергероев.
10. Упадок сил в начале весны? Энергия Таймыра!
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