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Игроки «Спартака» в роли Загитовой, высокие каблуки в тренажерном в зале. Прикольные моменты спорта

Сегодня, 04:00
Кадр из видео fcsm_official / twitter. Кадр из видео fcsm_official / twitter.
Кадр из видео fcsm_official / twitter.
Позитив, как и спорт продлевает жизнь. Смотрим нашу вторую подборку: зима в марте чувствует себя на своем месте, женский спорт прекрасен, а на Таймыре раскрыт рецепт энергичности.

Игры на вулкане и огромная штанга в 16 лет. Самые необычные эпизоды в спорте

1. С лопаты можно не только блины во время Масленицы есть, но и в волейбол поиграть.

Публикация от Beachvolley Vikings (@beachvolleyvikings)

2. Танцы на корте Серене Уильямс принесут точно больше очков. Хотя куда уж больше!


3. «Лунная походка» Джексона шикарно выглядит и в водной стихии.


4. Наши любимые фигуристы, ой нет, футболисты достойны одобрения Татьяны Тарасовой.

5. Шпильки в зале — ну, во-первых, это красиво. И нагрузка на ноги. Но это не точно.


6. Проселочная дорога, сугроб... Какая разница, где ты живешь, если есть клюшка, шайба и ворота?


7. Мишки Гамми существуют! И они, скорее всего, играют в баскетбол.


8. А пока готовимся к сезону, смотрим, впитываем!


9. Кажется, так проходят тренировки на секретной базе супергероев.


10. Упадок сил в начале весны? Энергия Таймыра!

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