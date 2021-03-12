Игры на вулкане и огромная штанга в 16 лет. Самые необычные эпизоды в спорте
Сегодня, 08:10
Спорт — это не всегда трудные тренировки на выносливость. Есть место в обычной жизни и необычным видам и приколам. «СЭ» собрал подборку забавных эпизодов.
1. Россия встретила долгожданного гостя морозами и снегопадом.
А теперь точно: с возвращением в Россию, Квинси @QPromes ??? pic.twitter.com/su8cM93CJR— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 9, 2021
2. Конный скъеринг без всадника. Экстремальная зимняя забава с препятствиями.
2. Вот это мощь! 16 лет — рекорд штата, больше 111 кг на грудь.
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