Яркое фото Бобровой, Кокорин отметил 30-летие, Ефимова прощается с Калифорнией

Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

В международный День счастья, который проходит 20 марта, Дарья Клишина предстала в счастливом и женственном образе.

Валерий Карпин позаимствовал у жены модные очки и сделал топ-фото.



Актер Сергей Борунов получил шикарный презент от голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Суперстильное фото фигуристки Екатерины Бобровой.

Конор Макгрегор не смог пройти мимо новости об официальном завершении карьеры Хабиба Нурмагомедова. «Хорошей пенсии, пацан. Снюхаемся позже. Не забывай, кто пришел в игру и сделал тебя. Прямо из моих больших ирландских яиц. Запомните, ребята, если вы так ненавидите сгонять вес, то просто поменяйте весовую категорию», — написал Конор в Instagram.

Обычно Александра Солдатова радует нас прекрасными фото, но на этой неделе она решила удивить всех экстремальным прыжком.

Александр Кокорин отметил 30-летие.

Помимо фигурного катания Софья Самодурова обожает красивые фотосесии. И вот очередной пример.

Счастливые родители-футболисты Денис Глушаков и Ксения Коваленко с дочкой вернулись домой.

Усэйн Болт представил, что было бы, уйди он из бега в роллер-спорт.

Юлия Ефимова прощается с Калифорнией. Время перемещаться.