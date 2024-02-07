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7 февраля, 20:00

Всероссийская спартакиада сильнейших: время начала и где смотреть церемонию открытия

Церемония открытия зимней Спартакиады сильнейших состоится 9 февраля в Челябинске
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Алексей Ягудин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Соревнования в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов в 2024 году будут проходить с 9 по 18 февраля в пяти регионах России. Основная часть турнира состоится в Челябинской области.

Церемония открытия зимней Спартакиады сильнейших состоится вечером первого соревновательного дня — 9 февраля в Челябинске на «Трактор-Арене». Начало — 17.00 по московскому времени. Билеты на мероприятие доступны в открытой продаже в «Городских зрелищных кассах». Цена составляет от 300 до 700 рублей.

По информации организаторов, церемония открытия Спартакиады сильнейших представляет собой полуторачасовое праздничное шоу. Вести его будет олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Хедлайнером концерта станет российский исполнитель Niletto.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Алексей Ягудин
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