Власти Москвы объяснили порядок госпитализации при подозрении на коронавирус

Департамент здравоохранения Москвы прокомментировал сообщения о том, что пациентам с подозрением на коронавирус придется самим оплачивать лечение при госпитализации не по скорой помощи.

— Медицинская помощь жителям предоставляется бесплатно по полису ОМС, — сообщается на сайте департамента. — При этом в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар. Следует незамедлительно вызывать врача, а для диагностики — можно обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник.

Если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь. Если такой необходимости не окажется, то пациенту выдадут все необходимые лекарства, дадут рекомендации и будут наблюдать, как проходит лечение на дому.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 62 773 человек, 4 891 выздоровел, 555 умерли.

В Москве зафиксировано 33 940 заражений, 288 человека умерли, 2 448 выздоровели.