Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

В России за сутки — 954 заболевших коронавирусом

10:40
В России за сутки — 954 заболевших коронавирусом. Фото Reuters
В России за сутки — 954 заболевших коронавирусом. Фото Reuters
Теги:

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавирусной инфекции в 49 регионах. Зафиксировано два летальных исхода, полностью выздоровели 51 человек, сообщает Роспотребнадзор.

Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (591), Московской области (82), Санкт-Петербурге (35), Республики Коми (31) и Республике Татарстан (16). Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия.

По данным Роспотребнадзора на день 6 апреля, в России всего зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исхода, выздоровели 406 человек.

Остальные: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир