За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавирусной инфекции в 49 регионах. Зафиксировано два летальных исхода, полностью выздоровели 51 человек, сообщает Роспотребнадзор.

Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (591), Московской области (82), Санкт-Петербурге (35), Республики Коми (31) и Республике Татарстан (16). Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия.

По данным Роспотребнадзора на день 6 апреля, в России всего зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исхода, выздоровели 406 человек.