По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 7 099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 39,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 101 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 1 333 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 093 человек), Московской области (793), Санкт-Петербурге (336), Республике Дагестан (158) и Нижегородской области (150).

Всего на день 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.