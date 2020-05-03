В России более 10 тысяч случаев коронавируса за сутки. Впервые за пандемию

По данным Роспотребнадзора, последние сутки в России подтверждено 10 633 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 50,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 58 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1 626 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 948 человек), Московской области (822), Санкт-Петербурге (295), Нижегородской области (252) и Мурманской области (238).

Всего на день 3 мая в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.