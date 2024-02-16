Танцы на льду на Спартакиаде: смотреть трансляцию ритм-танца
Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших начнется в пятницу, 16 февраля, на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Первый соревновательный день начнут танцоры, которые представят свои ритм-танцы. Начало — 13:00 по московскому времени.
Прямая видеотрансляция фигурного катания на Спартакиаде сильнейших 2024 пройдет на сайте Первого канала. Начало эфира — 13:00 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня турнира по фигурному катанию.
Порядок выхода на лед танцоров в ритм-танце:
Первая разминка
1. Наталья Поживилко — Святослав Верстаков (Белоруссия)
2. Ирина Хавронина — Девид Нарижный
3. Дарья Савкина — Александр Вахнов
4. Александра Степанова — Иван Букин
Вторая разминка
5. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
6. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин
7. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов
8. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
9. Софья Шевченко — Андрей Ежлов
Время начала соревнований — по московскому времени.
Основная информация о турнире по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».
Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация