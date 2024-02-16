Танцы на льду на Спартакиаде: смотреть трансляцию ритм-танца

Танцоры выступят с ритм-танцами на Спартакиаде 16 февраля в 13:00

Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших начнется в пятницу, 16 февраля, на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Первый соревновательный день начнут танцоры, которые представят свои ритм-танцы. Начало — 13:00 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция фигурного катания на Спартакиаде сильнейших 2024 пройдет на сайте Первого канала. Начало эфира — 13:00 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня турнира по фигурному катанию.

Порядок выхода на лед танцоров в ритм-танце:

Первая разминка

1. Наталья Поживилко — Святослав Верстаков (Белоруссия)

2. Ирина Хавронина — Девид Нарижный

3. Дарья Савкина — Александр Вахнов

4. Александра Степанова — Иван Букин

Вторая разминка

5. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

6. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

7. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов

8. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

9. Софья Шевченко — Андрей Ежлов

Время начала соревнований — по московскому времени.

Основная информация о турнире по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация