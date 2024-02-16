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16 февраля, 12:00

Состав участников турнира по фигурному катанию на Спартакиаде у женщин

11 фигуристок выступит в женском турнире по фигурному катанию в рамках Спартакиады
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады пройдут с 16 по 18 февраля. Фигуристы выступят на «Арене Металлург», которая расположена в центре Магнитогорска.

Женщины начнут борьбу за медали во второй соревновательный день — в субботу, 17 февраля. Одиночницы представят свои короткие программы. Всего в турнире по фигурному катанию в рамках Спартакиады выступит 11 спортсменок из 12 возможных. Незадолго до старта с соревнований снялась вице-чемпионка России Софья Муравьева — по медицинским показаниям.

Участницы женского турнира по фигурному катанию в рамках Спартакиады

  1. Аделия Петросян
  2. Анна Фролова
  3. Алина Горбачева
  4. Вероника Яметова
  5. Людмила Фурсова
  6. Дарья Садкова
  7. Ксения Синицына
  8. Мария Агаева
  9. Елизавета Куликова
  10. Ксения Гущина
  11. София Захарова

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Аделия Петросян
Алина Горбачева
Ксения Синицына
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