Состав участников турнира по фигурному катанию на Спартакиаде у женщин
Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады пройдут с 16 по 18 февраля. Фигуристы выступят на «Арене Металлург», которая расположена в центре Магнитогорска.
Женщины начнут борьбу за медали во второй соревновательный день — в субботу, 17 февраля. Одиночницы представят свои короткие программы. Всего в турнире по фигурному катанию в рамках Спартакиады выступит 11 спортсменок из 12 возможных. Незадолго до старта с соревнований снялась вице-чемпионка России Софья Муравьева — по медицинским показаниям.
Участницы женского турнира по фигурному катанию в рамках Спартакиады
- Аделия Петросян
- Анна Фролова
- Алина Горбачева
- Вероника Яметова
- Людмила Фурсова
- Дарья Садкова
- Ксения Синицына
- Мария Агаева
- Елизавета Куликова
- Ксения Гущина
- София Захарова
Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».
Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация