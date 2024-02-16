Состав участников турнира по фигурному катанию на Спартакиаде у женщин

11 фигуристок выступит в женском турнире по фигурному катанию в рамках Спартакиады

Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады пройдут с 16 по 18 февраля. Фигуристы выступят на «Арене Металлург», которая расположена в центре Магнитогорска.

Женщины начнут борьбу за медали во второй соревновательный день — в субботу, 17 февраля. Одиночницы представят свои короткие программы. Всего в турнире по фигурному катанию в рамках Спартакиады выступит 11 спортсменок из 12 возможных. Незадолго до старта с соревнований снялась вице-чемпионка России Софья Муравьева — по медицинским показаниям.

Участницы женского турнира по фигурному катанию в рамках Спартакиады

Аделия Петросян Анна Фролова Алина Горбачева Вероника Яметова Людмила Фурсова Дарья Садкова Ксения Синицына Мария Агаева Елизавета Куликова Ксения Гущина София Захарова

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация