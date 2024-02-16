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16 февраля, 13:45

Состав участников турнира по фигурному катанию на Спартакиаде у пар

Пары выступят с короткими программами на Спартакиаде 16 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады стартует в пятницу, 16 февраля на «Арене Металлург» в Магнитогорске. В первый соревновательный день пары представят свои короткие программы. Начало соревнований — 16.45 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция фигурного катания на Спартакиаде сильнейших 2024 организована Первым каналом. Начало прямого эфира — 14.45 (мск).

Порядок выступлений мужчин в короткой программе

Первая разминка

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

2. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

Вторая разминка

4. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

6. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

7. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Елизавета Осокина / Артем Грицаенко
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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