Состав участников турнира по фигурному катанию на Спартакиаде у пар
Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады стартует в пятницу, 16 февраля на «Арене Металлург» в Магнитогорске. В первый соревновательный день пары представят свои короткие программы. Начало соревнований — 16.45 по московскому времени.
Прямая видеотрансляция фигурного катания на Спартакиаде сильнейших 2024 организована Первым каналом. Начало прямого эфира — 14.45 (мск).
Порядок выступлений мужчин в короткой программе
Первая разминка
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
2. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков
Вторая разминка
4. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
6. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
7. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».
Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация