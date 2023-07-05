Свищев — о том, что россиян представили атлетами из Сирии на Играх в Алжире: «Какая-то фантастическая история»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что российские спортсмены на Панарабских играх были представлены атлетами из Сирии.

«Я об этом не слышал и думаю, что это какая-то фантастическая история. Она или искажена, или придумана на какой-то фантастический фильм. Думаю, это не так, как сейчас представляют СМИ», — цитирует Свищева Vprognoze.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что пять российских спортсменок с измененными именами были заявлены на Игры за сборную Сирии.

Панарабские игры проходят в Алжире.