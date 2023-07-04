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Сегодня, 12:57

В Госдуме подчеркнули важность предложения Путина присоединиться странам ШОС к фестивалю университетского спорта

Алина Савинова
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что думает о предложении президента РФ Владимира Путина сборным командам стран ШОС принять участие в Международном фестивале университетского спорта.

«Это серьезное и важное заявление. Когда президент России приглашает дружественные страны для участия в соревнованиях такого уровня, этого говорит о том, что руководители государства обращают внимание на необходимость провести игры на высоком уровне. Студенческий спорт любят во всем мире. В России ему тоже уделяют большое внимание. Проведение этого фестиваля может дать новый импульс развитию студенческого спорта. Это важно для всего мирового спорта, в систему которого входят страны ШОС», — цитирует Vprognoze.ru слова Свищева.

Депутат Госдумы отметил, что Екатеринбург готов стать столицей студенческого спорта мирового масштаба.

Международный фестиваль университетского спорта состоится в августе в Екатеринбурге. На нем будет разыграно 193 комплекта медалей в 14 видах спорта.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10974398-v-gosdume-obyasnili-o-chem-govorit-priglashenie-putinym-stran-shos-na-mezhdunarodnyj-festival-universitetskogo-sporta.html
Дмитрий Свищев
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Путин пригласил сборные стран ШОС на Международный фестиваль спорта
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