В Госдуме подчеркнули важность предложения Путина присоединиться странам ШОС к фестивалю университетского спорта

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что думает о предложении президента РФ Владимира Путина сборным командам стран ШОС принять участие в Международном фестивале университетского спорта.

«Это серьезное и важное заявление. Когда президент России приглашает дружественные страны для участия в соревнованиях такого уровня, этого говорит о том, что руководители государства обращают внимание на необходимость провести игры на высоком уровне. Студенческий спорт любят во всем мире. В России ему тоже уделяют большое внимание. Проведение этого фестиваля может дать новый импульс развитию студенческого спорта. Это важно для всего мирового спорта, в систему которого входят страны ШОС», — цитирует Vprognoze.ru слова Свищева.

Депутат Госдумы отметил, что Екатеринбург готов стать столицей студенческого спорта мирового масштаба.

Международный фестиваль университетского спорта состоится в августе в Екатеринбурге. На нем будет разыграно 193 комплекта медалей в 14 видах спорта.