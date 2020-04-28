Коронавирус в России и мире 28 апреля: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 27 на 28 апреля в мире зарегистрированы 3 055 651 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 211 065 смерть из-за осложнений после заражения вирусом, 919 366 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 004 942 человека). Далее идут Испания (229 422), Италия (199 414), Франция (165 842) и Германия (158 389). После этой пятерки — Великобритания (157 149), Турция (112 261), Иран (91 472), Россия (87 147) и Китай (82 830).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (56 527), Италии (26 977), Испании (23 521), Франции (23 293) и Великобритании (21 092). Далее идут Бельгия (7 207 из 46 687), Германия (6 050), Иран (5 806) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (137 591). Далее идут Испания (120 832), Германия (114 500), Китай (77 474), Иран (70 933), Италия (66 624), Франция (45 513), Турция (33 791) и Бразилия (31 142 из 66 501).

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 27 апреля, в России диагностировано 87 147 случаев заболевания COVID-19. 7 346 человек вылечились, 795 пациентов скончались.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется