Коронавирус в России и мире 18 апреля: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 18 на 19 апреля в мире зарегистрированы 2 310 572 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 158 691 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 590 682 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (726 645 человек). Далее идут Испания (191 726), Италия (175 925), Франция (149 146) и Германия (143 160). После этой пятерки — Великобритания (115 314), Китай (83 787), Турция (82 329) и Иран (80 688).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (37 938), Италии (23 227), Испании (20 043), Франции (19 323) и Великобритании (15 464). Далее идут Бельгия (5 453), Иран (5 031), Китай (4 636) и Германия (4 451).

Больше всего выздоровевших людей — в Германии (85 400). Далее идут Китай (77 614), Испания (74 797), США (63 754), Иран (55 987), Италия (44 927), Франция (36 581) и Швейцария (17 100).

По данным Роспотребнадзора на день 18 апреля в России всего зарегистрировано 36 793 случая заражения коронавируса во всех 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется