Спартакиада: смотреть трансляцию лыжной разделки у мужчин

Турнир по лыжным гонкам в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших продолжится в понедельник, 12 февраля. В этот день в Тюмени в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» состоится мужская коньковая гонка с раздельным стартом на 10 км. Начало — в 11:00 по московскому времени.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции, которая будет проходить в эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ».

В разделке выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Артем Мальцев, Савелий Коростелев, Алексей Червоткин и другие. Полные старт-листы доступны на сайте Федерации лыжных гонок России.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших-2024: основная информация