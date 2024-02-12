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12 февраля, 09:00

Спартакиада: смотреть трансляцию лыжной разделки у мужчин

Мужская коньковая гонка с раздельным стартом на спартакиаде пройдет 12 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Мужская коньковая гонка с раздельным стартом на Спартакиаде пройдет 12 февраля.
Фото ФЛГР

Турнир по лыжным гонкам в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших продолжится в понедельник, 12 февраля. В этот день в Тюмени в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» состоится мужская коньковая гонка с раздельным стартом на 10 км. Начало — в 11:00 по московскому времени.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции, которая будет проходить в эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ».

В разделке выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Артем Мальцев, Савелий Коростелев, Алексей Червоткин и другие. Полные старт-листы доступны на сайте Федерации лыжных гонок России.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших-2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Сергей Устюгов
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