Спартакиада: смотреть трансляцию лыжной разделки у женщин

Турнир по лыжным гонкам в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших продолжится в понедельник, 12 февраля. В этот день в Тюмени в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» пройдет женская коньковая гонка с раздельным стартом. Начало — в 09:00 по московскому времени.

Прямая трансляция соревнований будет проходить в эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ».

В гонке примут участие Вероника Степанова, Анастасия Кулешова, Мария Истомина, Евгения Крупицкая, Алина Пеклецова, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и другие. Полные старт-листы доступны на сайте Федерации лыжных гонок России.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших-2024: основная информация