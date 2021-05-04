Шашистка Тансыккужина прокомментировала победу над польской спортсменкой на ЧМ

Российская шашистка Тамара Тансыккужина подвела итоги чемпионата мира-2021 по международным шашкам среди женщин.

3 мая Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам, защитив титул в ходе поединка против польки Наталии Садовской в Варшаве. Матч запомнился инцидентом во время четвертого раунда, когда секретарь соревнований подошел к столу и убрал российский флаг.

— Организация была прекрасная, все в современной тенденции: организована трансляция, хорошая гостиница, соперница очень достойно выступала. Кроме инцидента, который произошел, я не вижу никаких других минусов.

— Насколько я понял, вы были в шаге от поражения. Какие эмоции от победы?

— Радость, конечно! Вы же сами знаете, что это сложно, когда ты только отыгрываешься. И когда начинается переломная ситуация — это просто радость. Это такой мультипликативный эффект получается. Да и соперница — сильный матчевый боец. Она не делает грубых ошибок и довольно гибко подходит к каждому сопернику. В принципе, я проиграла в тот день с инцидентом, но потом сразу отыгралась. Это был один из важных моментов. Если бы там на одну или две партии задержалась моя победа, то можно было бы похоронить матч. Разница была большая.

В последнем туре я маленечко отыгралась, сыграв вничью. Мы возвращаемся в номера, и там где-то два часа перерыв до рапида. Подумала обо всех своих моментах: раз на последнем чемпионате удалось заработать золотое очко в победном раунде, то и здесь не все потеряно. В дальнейшем я почувствовала, что соперница «уходит в заплыв» и ей некомфортно, так как мы разыграли позицию с острой фланговой атакой. До этого такого не было нигде — ни в классике, ни в быстрых. И я поняла, что могу именно в этой партии выиграть рапид. А потом, когда у тебя на табло 54:54 — это вообще особенный момент, который дает шанс на победу.

— Что случилось потом?

— Было в начале напряженно, а затем поменяла тактику — стала более агрессивно играть. В итоге вот эта агрессивность мне помогла победить. Кстати, закончили мы только в 10 вечера! Хотя должны были в районе 7. Играли 8 часов...", — сказала Тансыккужина «СЭ».

Перед девятым раундом Тансыккужина уступала Садовской четыре очка. В ходе решающего раунда полька вышла вперёд и первой набрала 54 очка. Ей оставалось набрать лишь очко, чтобы завоевать титул. Однако россиянка сравняла счет, а затем и одержала победу в ходе партий с укороченным контролем времени, выиграв шестую из них.

(Данил Алешин)

Полностью интервью с Тамарой Тансыккужиной читайте на сайте «СЭ»