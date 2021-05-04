Российская шашистка Тамара Тансыккужина поделилась с «СЭ» впечатлениями от победы на ЧМ по шашкам, а также в подробностях рассказала об инциденте со снятием флага.

Россиянка Тамара Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам, защитив титул в ходе поединка против польки Наталии Садовской в Варшаве. Решающего успеха Тансыккужина добилась на тай-брейке. Широкое внимание к матчу было привлечено после инцидента во время четвертого раунда, в ходе которого организаторам по требованию ВАДА пришлось снять российский флаг в прямом эфире ради соблюдения антидопинговых санкций. Ошеломленная Тамара ту партию проиграла, но затем сумела выправить ситуацию и защитить свой титул.

Поняла, что соперница «уходит в заплыв»

— Учитывая все события, какие остались впечатления от турнира? - вопрос Тансыккужиной.

— Организация была прекрасная, все в современной тенденции: организована трансляция, хорошая гостиница, соперница очень достойно выступала. Кроме инцидента, который произошел, я не вижу никаких других минусов.

— Насколько я понял, вы были в шаге от поражения. Какие эмоции от победы?

— Радость, конечно! Вы же сами знаете, что это сложно, когда ты только отыгрываешься. И когда начинается переломная ситуация — это просто радость. Это такой мультипликативный эффект получается. Да и соперница — сильный матчевый боец. Она не делает грубых ошибок и довольно гибко подходит к каждому сопернику. В принципе, я проиграла в тот день с инцидентом, но потом сразу отыгралась. Это был один из важных моментов. Если бы там на одну или две партии задержалась моя победа, то можно было бы похоронить матч. Разница была большая.

В последнем туре я маленечко отыгралась, сыграв вничью. Мы возвращаемся в номера, и там где-то два часа перерыв до рапида. Подумала обо всех своих моментах: раз на последнем чемпионате удалось заработать золотое очко в победном раунде, то и здесь не все потеряно. В дальнейшем я почувствовала, что соперница «уходит в заплыв» и ей некомфортно, так как мы разыграли позицию с острой фланговой атакой. До этого такого не было нигде — ни в классике, ни в быстрых. И я поняла, что могу именно в этой партии выиграть рапид. А потом, когда у тебя на табло 54:54 — это вообще особенный момент, который дает шанс на победу.

— Что случилось потом?

— Было в начале напряженно, а затем поменяла тактику — стала более агрессивно играть. В итоге вот эта агрессивность мне помогла победить. Кстати, закончили мы только в 10 вечера! Хотя должны были в районе 7. Играли 8 часов...

К этому инциденту противоречивое отношение у самих поляков

— Никто из польских болельщиков в соцсетях не писал, не приносил извинения за инцидент с флагом?

— Я не отслеживала сайты, но в Instagram несколько поляков написали извинения. Но я не могу сказать, что это как-то повально все было. Насколько я знаю, к этому инциденту противоречивое отношение у самих поляков. Были люди, которые не поняли этого поступка. Пришли еще несколько польских политиков. Один сказал, что не поддерживает происходящее. Это, наверное, отражает разнонаправленную полемику по этому поводу.

— Давайте вернемся к моменту, когда у вас забрали флаг. Что тогда испытывали? Были в шоке?

— Я была обескуражена. Не рассчитывала, что что-то подобное может произойти. Мы же стартовали уже с флагами и уже три партии сыграли с ним... У меня и мысли не было, что какие-то изменения возможны по ходу матча.

— Но для вас не было изначально странным, что, учитывая все ограничения, около вашего имени наклеен флаг?

— Имелась переписка между Всемирной федерацией шашек и ВАДА. Я не была в курсе, чем она закончилась и закончилась ли вообще к моменту начала матча. Но, учитывая, что флаги стояли, я думала, вопросов вообще нет по этому поводу. Там же было обращение с просьбой смягчить позицию.

— Когда Наталия Садовская сняла флаг — это для вас было неожиданностью?

— Тут нужно пояснить: не одна Наталия принимала решение единолично, а штаб Садовской и польская федерация. Это коллективное решение, которое она поддержала. Я восприняла положительно. Там еще интересно получилось: они убрали флаг, но я уже сыграла партию и только потом обратила внимание. Только после завершения игрового дня я поняла, что соперница играет без флага. Считаю, что это благородно!

— А Наталия вам что-то говорила по этому поводу?

— Мы не разговаривали, потому что мне неудобно ее отвлекать, а ей неудобно меня отвлекать. Мы общаемся, но именно в матче — нет. Вы же видели, мы целыми днями играем! Да и вообще это не принято, чтобы не помешать.

Спорт и политика где-то рядом идут

— Вы бы хотели, чтобы организаторы турнира принесли извинения?

— Мне сразу после партии принесли извинения. Сказали, что не хотели этого делать во время партии, но от них потребовали, чтобы сделали это немедленно...

— А какое ваше мнение по этому поводу? Насколько вообще было важным для ВАДА или кого-либо другого так срывать флаг?

— Я через объяснения знаю, как это все происходило. Но действительно ли все было так? Я не знаю. Какая была беседа, как она протекала... По регламенту, нельзя было подходить в игровую зону. Запущена игровая процедура — все, нельзя вмешиваться. Это однозначное нарушение.

— Вы говорите, что были объяснения. Вам сказали, кто и как это все провернул?

— Невозможно на сто процентов установить, как все происходило. Это все эмоционально перегружено, тем более по телефонному звонку, когда это не прямое общение. И тем более это был не официальный запрос через бумагу. Более детально не могу сказать.

— Была ли эта история хорошим пиаром для шашек, учитывая, что многие за счет нее про эту игру вспомнили?