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«От них потребовали, чтобы сделали это немедленно...» Тансыккужина — о победе на ЧМ и снятии флага

Данил Алешин
Данил Алешин
Корреспондент
Сегодня, 19:00
Российская шашистка Тамара Тансыккужина. Фото facebook.com
Российская шашистка Тамара Тансыккужина. Фото facebook.com
Российская шашистка Тамара Тансыккужина поделилась с «СЭ» впечатлениями от победы на ЧМ по шашкам, а также в подробностях рассказала об инциденте со снятием флага.

Россиянка Тамара Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам, защитив титул в ходе поединка против польки Наталии Садовской в Варшаве. Решающего успеха Тансыккужина добилась на тай-брейке. Широкое внимание к матчу было привлечено после инцидента во время четвертого раунда, в ходе которого организаторам по требованию ВАДА пришлось снять российский флаг в прямом эфире ради соблюдения антидопинговых санкций. Ошеломленная Тамара ту партию проиграла, но затем сумела выправить ситуацию и защитить свой титул.

Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по&nbsp;стоклеточным шашкам.Россиянка победила в самом скандальном матче в истории шашек. Извлекут ли уроки из случившегося?

Поняла, что соперница «уходит в заплыв»

Учитывая все события, какие остались впечатления от турнира? - вопрос Тансыккужиной.

Организация была прекрасная, все в современной тенденции: организована трансляция, хорошая гостиница, соперница очень достойно выступала. Кроме инцидента, который произошел, я не вижу никаких других минусов.

Насколько я понял, вы были в шаге от поражения. Какие эмоции от победы?

Радость, конечно! Вы же сами знаете, что это сложно, когда ты только отыгрываешься. И когда начинается переломная ситуация — это просто радость. Это такой мультипликативный эффект получается. Да и соперница — сильный матчевый боец. Она не делает грубых ошибок и довольно гибко подходит к каждому сопернику. В принципе, я проиграла в тот день с инцидентом, но потом сразу отыгралась. Это был один из важных моментов. Если бы там на одну или две партии задержалась моя победа, то можно было бы похоронить матч. Разница была большая.

В последнем туре я маленечко отыгралась, сыграв вничью. Мы возвращаемся в номера, и там где-то два часа перерыв до рапида. Подумала обо всех своих моментах: раз на последнем чемпионате удалось заработать золотое очко в победном раунде, то и здесь не все потеряно. В дальнейшем я почувствовала, что соперница «уходит в заплыв» и ей некомфортно, так как мы разыграли позицию с острой фланговой атакой. До этого такого не было нигде — ни в классике, ни в быстрых. И я поняла, что могу именно в этой партии выиграть рапид. А потом, когда у тебя на табло 54:54 — это вообще особенный момент, который дает шанс на победу.

— Что случилось потом?

Было в начале напряженно, а затем поменяла тактику — стала более агрессивно играть. В итоге вот эта агрессивность мне помогла победить. Кстати, закончили мы только в 10 вечера! Хотя должны были в районе 7. Играли 8 часов...

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К этому инциденту противоречивое отношение у самих поляков

Никто из польских болельщиков в соцсетях не писал, не приносил извинения за инцидент с флагом?

Я не отслеживала сайты, но в Instagram несколько поляков написали извинения. Но я не могу сказать, что это как-то повально все было. Насколько я знаю, к этому инциденту противоречивое отношение у самих поляков. Были люди, которые не поняли этого поступка. Пришли еще несколько польских политиков. Один сказал, что не поддерживает происходящее. Это, наверное, отражает разнонаправленную полемику по этому поводу.

Давайте вернемся к моменту, когда у вас забрали флаг. Что тогда испытывали? Были в шоке?

Я была обескуражена. Не рассчитывала, что что-то подобное может произойти. Мы же стартовали уже с флагами и уже три партии сыграли с ним... У меня и мысли не было, что какие-то изменения возможны по ходу матча.

Но для вас не было изначально странным, что, учитывая все ограничения, около вашего имени наклеен флаг?

Имелась переписка между Всемирной федерацией шашек и ВАДА. Я не была в курсе, чем она закончилась и закончилась ли вообще к моменту начала матча. Но, учитывая, что флаги стояли, я думала, вопросов вообще нет по этому поводу. Там же было обращение с просьбой смягчить позицию.

Когда Наталия Садовская сняла флаг — это для вас было неожиданностью?

Тут нужно пояснить: не одна Наталия принимала решение единолично, а штаб Садовской и польская федерация. Это коллективное решение, которое она поддержала. Я восприняла положительно. Там еще интересно получилось: они убрали флаг, но я уже сыграла партию и только потом обратила внимание. Только после завершения игрового дня я поняла, что соперница играет без флага. Считаю, что это благородно!

А Наталия вам что-то говорила по этому поводу?

Мы не разговаривали, потому что мне неудобно ее отвлекать, а ей неудобно меня отвлекать. Мы общаемся, но именно в матче — нет. Вы же видели, мы целыми днями играем! Да и вообще это не принято, чтобы не помешать.

Наталья Садовская.Польская шашистка поддержала россиянку и убрала флаг в матче за мировую корону. А как она выглядит?

Спорт и политика где-то рядом идут

Вы бы хотели, чтобы организаторы турнира принесли извинения?

Мне сразу после партии принесли извинения. Сказали, что не хотели этого делать во время партии, но от них потребовали, чтобы сделали это немедленно...

А какое ваше мнение по этому поводу? Насколько вообще было важным для ВАДА или кого-либо другого так срывать флаг?

Я через объяснения знаю, как это все происходило. Но действительно ли все было так? Я не знаю. Какая была беседа, как она протекала... По регламенту, нельзя было подходить в игровую зону. Запущена игровая процедура — все, нельзя вмешиваться. Это однозначное нарушение.

— Вы говорите, что были объяснения. Вам сказали, кто и как это все провернул?

Невозможно на сто процентов установить, как все происходило. Это все эмоционально перегружено, тем более по телефонному звонку, когда это не прямое общение. И тем более это был не официальный запрос через бумагу. Более детально не могу сказать.

Была ли эта история хорошим пиаром для шашек, учитывая, что многие за счет нее про эту игру вспомнили?

Конечно! Всегда бывает знаковое событие, после которого внимание к виду спорту усиливается. Тут это произошло на моем матче. Надо понимать, что шашки — это тоже вид спорта, здесь тоже играют определенные страны. Учитывая, что спорт и политика где-то рядом идут, такое событие могло произойти и у нас тоже.

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