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Шашистка Тансыккужина рассказала об эмоциях после снятия флага России на ЧМ

19:45
Тамара Тансыккужина. Фото facebook.com/tamara.tansykkuzhina
Тамара Тансыккужина. Фото facebook.com/tamara.tansykkuzhina

Российская шашистка Тамара Тансыккужина рассказала «СЭ» о своих эмоциях во время снятия флага на матче чемпионата мира-2021 по международным шашкам среди женщин с полькой Натальей Садовской.

Никто из польских болельщиков в соцсетях не писал, не приносил извинения за инцидент с флагом?

Я не отслеживала сайты, но в Instagram несколько поляков написали извинения. Но я не могу сказать, что это как-то повально все было. Насколько я знаю, к этому инциденту противоречивое отношение у самих поляков. Были люди, которые не поняли этого поступка. Пришли еще несколько польских политиков. Один сказал, что не поддерживает происходящее. Это, наверное, отражает разнонаправленную полемику по этому поводу.

Давайте вернемся к моменту, когда у вас забрали флаг. Что тогда испытывали? Были в шоке?

Я была обескуражена. Не рассчитывала, что что-то подобное может произойти. Мы же стартовали уже с флагами и уже три партии сыграли с ним... У меня и мысли не было, что какие-то изменения возможны по ходу матча.

Но для вас не было изначально странным, что, учитывая все ограничения, около вашего имени наклеен флаг?

Имелась переписка между Всемирной федерацией шашек и ВАДА. Я не была в курсе, чем она закончилась и закончилась ли вообще к моменту начала матча. Но, учитывая, что флаги стояли, я думала, вопросов вообще нет по этому поводу. Там же было обращение с просьбой смягчить позицию", — сказала Тансыккужина.

3 мая Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам, защитив титул в ходе поединка против польки Наталии Садовской в Варшаве. Матч запомнился инцидентом во время четвертого раунда, когда секретарь соревнований подошел к столу и убрал российский флаг.

(Данил Алешин)

Полностью интервью с Тамарой Тансыккужиной читайте на сайте «СЭ»

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