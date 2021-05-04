Журова сравнила победу российской шашистки в матче за звание чемпионки мира со злым русским медведем

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу российской шашистки Тамары Тансыккужиной в матче за мировую шашечную корону. Матч запомнился инцидентом во время четвертого раунда, когда секретарь соревнований подошел к столу и убрал российский флаг.

«Я поздравляю Тамару! Русский медведь спит в берлоге спокойно, а когда в него тыкают палкой — он очень злится. Нашу спортсменку зря потыкали в этой ситуации. Она большая молодец, внутри эта ситуация ее разозлила. Поступок полячки говорит о спортивном уважении к своему сопернику. Это некое дружественное отношение между спортсменами. Политика — это одно, уважение к сопернику — другое. Нашу спортсменку такими методами сбить не получилось. Это лишний раз доказывает, что нас злить нельзя. Огромные поздравления нашей спортсменке!», — сказала Журова «СЭ».

Перед девятым раундом Тансыккужина уступала Садовской четыре очка. В ходе решающего раунда полька вышла вперёд и первой набрала 54 очка. Ей оставалось набрать лишь очко, чтобы завоевать титул. Однако россиянка сравняла счёт, а затем и одержала победу в ходе партий с укороченным контролем времени, выиграв шестую из них.

(Владимир Пушкарев)