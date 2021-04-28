Российская шашистка рассказала про снятие флага РФ во время ее матча на ЧМ в Польше

Шестикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина прокомментировала «СЭ» снятие флага РФ во время финала ЧМ-2021 в Польше.

«То, что сняли флаг во время игры, было полной неожиданностью! Главный судья отказался делать это во время игры. Организаторы вынуждены были делать это под давлением. Так они мне объяснили после игры», — сказала Тансыккужина «СЭ».

Флаг России убрали со стола во время ЧМ по шашкам в Польше, где местная спортсменка Наталья Садовская четвертый день играет с россиянкой Тамарой Тансыккужиной. Объяснили инцидент распоряжением президента ВАДА.

В декабре 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях (ЧМ, Олимпиады и Паралимпиады) под флагом своей страны. Кроме того, до 16 декабря 2022 года сборной России также запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.

(Данил Алешин)