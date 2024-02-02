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2 февраля, 16:38

Сборные России, Белоруссии и Казахстана примут участие в Зимнем кубке по индор-гребле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сильнейшие спортсмены России, Белоруссии и Казахстана примут участие в Зимнем кубке по гребле на тренажерах в закрытых помещениях (индор-гребле), который пройдет с 3 по 4 февраля в Москве.

«Как и годом ранее, в Зимнем кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ примут участие ведущие гребцы сборной России, а конкуренцию им составят члены сборной Белоруссии, которые вновь выступят сильнейшим составом, и спортсмены из Казахстана. За медали пятого Зимнего кубка поборются, в частности, многократные победители нашего турнира и такие известные во всем мире гребцы, как бронзовый призер Олимпийских игр Илья Штокалов, пятикратная чемпионка мира, трехкратный олимпийский призер Ольга Худенко, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Олег Юреня, призер международных соревнований по SUP гребле Ольга Меркулова и многие другие», — приводит заявление оргкомитета соревнований ТАСС.

V Зимний кубок по индор-гребле AAACup Winter Cup — 2024 пройдет в Москве на территории «Баскет-холла» в Крылатском. Соревнования состоятся при поддержке департамента спорта города Москвы.

Источник: https://tass.ru/sport/19883757
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